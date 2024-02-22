МИД Азербайджана уличил Макрона в необоснованных обвинениях в адрес Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные 21 февраля в рамках совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном, французский лидер, считают в Баку, "в одностороннем порядке защищает Армению" по вопросу карабахского конфликта.