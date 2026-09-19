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Вымышленное родство, иск на 27 миллионов и тихая гавань: судьба звезды «Универа» Андрея Лебедева

Вымышленное родство, иск на 27 миллионов и тихая гавань: судьба звезды «Универа» Андрея Лебедева

В популярном ситкоме «Универ» Андрей Лебедев запомнился публике как властный и уверенный в себе олигарх Лев Мартынов.

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