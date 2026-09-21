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Пункт-А

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В Астрахани из-за аварии отключили холодную воду на восьми улицах

В Астрахани из-за аварии отключили холодную воду на восьми улицах

Водоснабжение вернут по окончании ремонтных работ. МУП «Астрводоканал» сообщил, что сегодня с часу ночи в связи с аварийной ситуацией на сетях на ул.

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