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Во Флориде разбирают руины после урагана «Иэн»

Во Флориде разбирают руины после урагана «Иэн»

Число жертв стихийного бедствия в США превысило 110 человек.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Во Флориде разбирают руины после урагана «Иэн» Губернатор Флориды рассказал о трагических последствиях урагана «Иэн», который обрушился на этот штат в конце сентября.

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