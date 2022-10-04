Число жертв стихийного бедствия в США превысило 110 человек.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Во Флориде разбирают руины после урагана «Иэн» Губернатор Флориды рассказал о трагических последствиях урагана «Иэн», который обрушился на этот штат в конце сентября.