Лапы, хвосты и море обаяния. В Барнауле прошел фестиваль беспородных собак "Кубок Барбоса"

Организатором выставки-фестиваля стал приют "Ласка" "Кубок Барбоса — 2026" / Фото: Дмитрий Пушкарев, Наталья Ященко и Анастасия Михайлова 11 июля в барнаульском парке "Изумрудный" прошла выставка-фестиваль "Кубок Барбоса" от приюта "Ласка".
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