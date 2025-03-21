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Позитив для оптимистов

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Матвиенко осадила Алиева без лишних слов. Встреча пошла не по плану Азербайджана

Матвиенко осадила Алиева без лишних слов. Встреча пошла не по плану Азербайджана

По данным ряда источников, встреча Валентины Матвиенко с президентом Азербайджана пошла не по плану последнего.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а  что  мы опять без  мыла в жопу лезем  ?  Россия  унижается  каждая гнида может унизить  .  власть  унижает  нас   и нашу Родину .
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13 час.
Boris Max
А как же ПОЛИТИКА!
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12 час.
МБ
Марат Бикмеев
не неси чепуху...Сейчас ситуация не как во времена Союза...
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9 час.
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