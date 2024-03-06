“Главная игра 2024 года и еще один хит от Capcom”: журналисты делятся восторгом от Dragon's Dogma 2 в превьюС момента выхода оригинального ролевого экшена Dragon’s Dogma с видом от третьего лица, уникальной системой компаньонов и эпической историей с драконами прошло уже больше 10 лет и целое поколение консолей.