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Кто может стать преемником Зеленского: список возможных кандидатов

Кто может стать преемником Зеленского: список возможных кандидатов

Зеленского на посту могут сменить известные украинские политики. Фото: Фото: flickr.com / President Of Ukraine (Public domain) Возможными преемниками главаря киевского режима Владимира Зеленского администрация президента США Дональда Трампа рассматривает двух основных кандидатов.

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Комментарии
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Лев Добрый
А арестовать, этого нарко-негодяя, не задумывались? 😱👈😜
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