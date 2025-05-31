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Обменники биткоин: Как выбрать надежный сервис

Что такое обменники биткоин и зачем они нужны Обменники биткоин — это онлайн-платформы, которые позволяют пользователям покупать, продавать или обменивать криптовалюту на фиатные деньги (например, рубли, доллары, евро) или другие цифровые активы.

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