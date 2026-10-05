В Архангельской области с 12 по 19 октября пройдет осенняя «Неделя добра»

Ежегодная областная акция вновь объединит жителей региона вокруг полезных дел. Волонтеры помогут ветеранам и пожилым людям, примут участие в субботниках, благоустройстве памятных мест и общественных пространств, а также проведут благотворительные и экологические мероприятия.