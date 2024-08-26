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Парламентская газета

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Сенатор Двойных: Запасы рыбы в регионах России оценят дополнительно

Сенатор Двойных: Запасы рыбы в регионах России оценят дополнительно

В правительстве поддержали проведение новых исследований запасов водных биологических ресурсов, сообщил глава Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, сообщает 26 августа пресс-служба Совета Федерации.

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