Сенатор Двойных: Запасы рыбы в регионах России оценят дополнительно

В правительстве поддержали проведение новых исследований запасов водных биологических ресурсов, сообщил глава Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, сообщает 26 августа пресс-служба Совета Федерации.
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