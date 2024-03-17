Почему Россия не пошла по пути Китая США как носитель «экономического чуда» в странах-сателлитах Некоторые страны вдруг стали лидерами мировой экономики, совершив в свое время «экономическое чудо».
Почему Россия не пошла по пути Китая
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Очень разумный анализ ситуации...Потому запад и захватил наши *сферы влияния* : социалистические страны и почти все республики бывшего СССР...Потому что Запад сильнее экономически и технологически...Поэтому и приходится нам защищаться силой оружия.
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