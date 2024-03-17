Почему Россия не пошла по пути Китая

ВА

Владимир Акулов

Очень разумный анализ ситуации...Потому запад и захватил наши *сферы влияния* : социалистические страны и почти все республики бывшего СССР...Потому что Запад сильнее экономически и технологически...Поэтому и приходится нам защищаться силой оружия.