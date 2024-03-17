Почему Россия не пошла по пути Китая

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Очень  разумный  анализ  ситуации...Потому  запад  и  захватил наши  *сферы  влияния* :  социалистические  страны  и  почти  все  республики  бывшего  СССР...Потому  что  Запад  сильнее  экономически  и  технологически...Поэтому  и  приходится  нам  защищаться  силой  оружия.
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