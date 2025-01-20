В МЧС сообщили об обнаружении новых выбросов мазута у Анапы

Новые выбросы мазута зафиксированы в районе Анапы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Незначительные следы нефтепродуктов обнаружены на участке от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района.
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