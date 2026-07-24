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Аргументы и Факты

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Певицу МакSим госпитализировали после смерти отца

Певицу МакSим госпитализировали после смерти отца

Певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) попала в больницу после смерти отца. В соцсетях артистка рассказала, что ей необходимо лечение, поэтому намеченный на 25 июля концерт в казахстанском Павлодаре отменен.

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