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Турецкое издание dik Gazete обвинила Киев «в предательстве» после того, как Украина пошла на теракты перед встречей двух делегаций

Турецкое издание dik Gazete обвинила Киев «в предательстве» после того, как Украина пошла на теракты перед встречей двух делегаций

﻿﻿Дональд Трамп провел четвертый телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, а близкая к правительству турецкая газета Habertürk отметила, что «операция Стамбул-3 успешно завершена».

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