Получается, что американцы обманули всех? Странно, удивительно, неожиданно – такие слова напрашиваются от известий о том, что в самое ближайшее время ВВС США проведут важное испытание гиперзвукового оружия в Тихом океане.
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