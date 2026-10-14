⚖️ Севастополец предстанет перед судом за убийство матери, совершенное в 2013 году Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью, нанёс ей множественные удары по голове и туловищу, а затем задушил.
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