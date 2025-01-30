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Вечерний Новосибирск

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Новосибирского космонавта Анну Кикину бросили в лесу учиться выживанию

Новосибирского космонавта Анну Кикину бросили в лесу учиться выживанию

Зимние выживание — обязательные тренировки для действующих космонавтов и кандидатов в космонавты. По замыслу тренировки, капсула условного экипажа приземляется лесу, в котором нужно пробыть некоторые время до эвакуации, при этом сберечь здоровье и помочь товарищам.

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