ВС России поразили украинский сухогруз в районе порта Одесса, сообщили в Минобороны страны. «В 40 километрах южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения», — говорится в сообщении ведомства.
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