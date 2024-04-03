Вейпы и испарители вредят сердцу и меняют ДНК клеток щек

Недавнее исследование, проведенное группой ученых из MedStar Health в Балтиморе, США, выявило тревожную связь между использованием электронных сигарет, таких как вейпы, кальянные ручки и испарители, и повышенным риском развития сердечной недостаточности.
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