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Военное обозрение

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Источник: Принято решение о модернизации САУ «Мста-С» с учётом опыта применения в спецоперации

Источник: Принято решение о модернизации САУ «Мста-С» с учётом опыта применения в спецоперации

152-мм гаубица "Мста-С" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.

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