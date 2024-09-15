Трамп находился в 270–450 метрах от места стрельбы возле его гольф-клуба

Социальные сети Стрельба у гольф-клуба в Пальм-Бич, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, произошла в 270-450 метрах политика, сообщил в ходе пресс-конференции шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.