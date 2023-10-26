Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в российские войска

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».
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