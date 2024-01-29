АвтоВАЗ собрал первую «Ниву» с продвинутой медиасистемой

Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что с конвейера сошёл предсерийный автомобиль с информационно-развлекательным комплексом EnjoY Pro с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и сервисов «Яндекс Авто».
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