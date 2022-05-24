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Спецслужбы Украины использовали закрытые чаты для координации ударов по российским военным

Спецслужбы Украины использовали закрытые чаты для координации ударов по российским военным

Российские силовики раскрыли деятельность украинских спецслужб на брошенных Киевом территориях. Закрытые чаты в Telegram использовались для координации ударов по российским военным, в результате таких наводок гибли военнослужащие из России и ДНР.

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