Российские силовики раскрыли деятельность украинских спецслужб на брошенных Киевом территориях. Закрытые чаты в Telegram использовались для координации ударов по российским военным, в результате таких наводок гибли военнослужащие из России и ДНР.
Российские силовики раскрыли деятельность украинских спецслужб на брошенных Киевом территориях. Закрытые чаты в Telegram использовались для координации ударов по российским военным, в результате таких наводок гибли военнослужащие из России и ДНР.
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