Дмитрий Бивол уверенно взял реванш в бою с Артуром Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира

В ночь на 23 февраля в Эр-Рияде состоялся праздник большого бокса, главным событием которого стал поединок российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
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