«Мелочей нет». Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов их возрождением

Президент Путин заявил, что в возрождении новых регионов России нет мелочей Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по социально-экономическому развитию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
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