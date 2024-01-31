«Мелочей нет». Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов их возрождением

Президент Путин заявил, что в возрождении новых регионов России нет мелочей Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по социально-экономическому развитию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.