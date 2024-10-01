Кому в этом месяце повезет больше других

Одних ждет прибавка к зарплате, других — приятные знакомства с продолжением В ближайший месяц перемены ждут представителей всех знаков зодиака Как минимум первая половина октября для каждого из нас будет переменчивой.
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