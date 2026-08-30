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Царьград

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Песков заявил о продолжении ответных ударов по беспилотникам Украины

Песков заявил о продолжении ответных ударов по беспилотникам Украины

Россия продолжит давать адекватный ответ на атаки беспилотников Украины, заявил Дмитрий Песков. Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам ВСУ, включая цеха боеприпасов и инфраструктуру.

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