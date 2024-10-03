Самая позорная битва в истории США. А может, и в истории войн

Так пиндосы и в звездных войнах всех победили)))Фантастика - их конек!

Светлана Петрова

У них спецодежда крутая, в такой им ничего не страшно, она реально защищает, продуманная до мелочей, дорогущая и разных ловушек продуманных много технологических, с некоторыми столкнулись в стране "эльфов" и почему эльфов? лесные братья..