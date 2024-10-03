Политика как он...
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Политика как она есть

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Самая позорная битва в истории США. А может, и в истории войн

Самая позорная битва в истории США. А может, и в истории войн

На довольно популярном военном канале соцсетей США один товарищ бросил: "Да вы, США, все свои войны проиграли!" Что же тут началось!.

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Комментарии
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ВераВерная
Так пиндосы и в звездных войнах всех победили)))Фантастика - их конек!
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16 час.
Светлана Петрова
У них спецодежда крутая, в такой им ничего не страшно, она реально защищает, продуманная до мелочей, дорогущая и разных ловушек продуманных много технологических, с некоторыми столкнулись в стране &quot;эльфов&quot; и почему эльфов? лесные братья..
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Столько усилий и жертв, чтобы захватить пустой остров... А как же предварительная разведка?
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6 час.

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