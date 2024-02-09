Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону во время его визита в Москву.
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Русская озвучка
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Да и возможности у него были так себе. Главным он стал позже.
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13 час.
Alex Nемо
Недостаток этого интервью в том что какой-то дятел заглушает голос ВВП и "переводит" его слова и кстати частично недоговаривая то что ВВП сказал. Хотелось бы слышать именно ВВП!
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8 час.
Alex Nемо
И. В. Сталин был вообще против создания национальных республик. Он предлагал создавать государство на основе федеративного государства, а не сборища национальных республик. К сожалению победила точка зрения Ленина. Так что утверждения что именно Ленин заложил бомбу в фундамент СССР имеют под собой основание.
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8 час.
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