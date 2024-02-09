Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Русская озвучка

Дмитрий Бакланов Да и возможности у него были так себе. Главным он стал позже.

Alex Nемо Недостаток этого интервью в том что какой-то дятел заглушает голос ВВП и "переводит" его слова и кстати частично недоговаривая то что ВВП сказал. Хотелось бы слышать именно ВВП!