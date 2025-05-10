Россия и Парагвай могут сотрудничать в пляжном футболе, заявил Лихачев: «У наших коллег очень позитивный настрой»

Лихачев – старший тренер российской команды. Он работал помощником главного тренера сборной Парагвая на чемпионате мира, который проходит на Сейшельских островах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ротенберг о 80-летии Победы: «Низкий поклон каждому ветерану. Они обеспечили нам свободу, возможность заниматься любимым делом, в нашем случае – хоккеем»
- Игорь Акинфеев: «С праздником Великой Победы. Война принесла столько слез и боли нашей Родине. Мой прадед прошел ее. Мы помним и гордимся»
- Булыкин о Дне Победы: «Всегда смотрю парад. Горжусь страной, которая победила в Великой Отечественной войне и в которой я живу»
Свежие комментарии