Аким Караганды предупредил горожан о приближающихся морозах

Аким Караганды Мейрам Кожухов предупредил горожан о приближающихся морозах, а также дал поручения руководителям компаний, которые обеспечивают жизнедеятельность города, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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