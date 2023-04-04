Форум говорит: «Скорее бы уже наступали, а то Байден может не дождаться»

3 апреля форум говорил о росте количества армян в РФ, о пустяках, о которых просит НАТО Украину, взамен принятия её своим членом, о грядущем наступлении ВСУ и связанных с ним мечтах Запада, и о том, что богатые люди в России становятся еще богаче.