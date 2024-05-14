ЕЛЕНА ПАНИНА Пока весь мир комментирует назначение Андрея Белоусова на пост главы МО РФ, сквозь зубы признавая крайнюю удачность такого кадрового решения, в Польше царит собственная атмосфера.
Аналитика по-польски: "Русские не примут Белоусова — у него мало медалей!"
Комментарии
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Константин Самарин
Видимо, аналитик от слова анал...
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3 час.
Аудрюс
Если вы не увидели сути! То зачем же вы такое комментируете? Или просто поболтать захотелось? Так вы, в следующий раз предупреждайте, что вас эта тема не интересует и вы здесь просто так... Удачи!
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2 час.
ВераВерная
Вы один из тех, кто задал вопрос...вот и оставайтесь одним))) А болтать я как раз совсем не люблю.
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50 мин.
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