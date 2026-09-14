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Федорченко перечислил фигуристов, которым он поставил программы на сезон-2026/27

Федорченко перечислил фигуристов, которым он поставил программы на сезон-2026/27

Хореограф Артём Федорченко ответил на вопрос, кому из фигуристов он обязан выходом на топ-уровень. «Наверное, Ксюше Гущиной с её прошлогодней короткой программой Big Spender.

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