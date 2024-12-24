Ольга Торубарова: А в ЯЛТЕ сегодня было ЖАРКО!!!

А в ЯЛТЕ сегодня было ЖАРКО!!!Ялта - это не только южная столица Крыма, но и один из самых спортивных городов полуострова!В городе успешно функционируют три муниципальные спортивные школы и две республиканские, одна из которых - ведущая школа региона «Спортивная Школа Олимпийского Резерва По Легкой Атлетике Республике Крым»Читать подробнее>>> .
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