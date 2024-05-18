Власти рассказали о строительстве спорткомплекса возле онкодиспансера

Власти Читы рассказали, что будет из себя представлять спортивный комплекс в районе онкодиспансера.«Спорткомплекс будет включать залы для игровых видов спорта, единоборств и общей физической подготовки», - сообщили ZAB.
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