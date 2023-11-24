Избили и ограбили: боевики ВСУ ради наживы напали на жителя Херсона

Военнослужащих интересовали деньги и мобильный телефон.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувший четверг около 16:00 двое украинских боевиков напали на горожанина возле продуктового магазина, находящегося на 14-ой Северной.
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