Вчера традиционно, во вторую субботу августа отметили День физкультурника. Этот день посвящён всем, кто выбирает активный образ жизни, занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни.
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Вчера традиционно, во вторую субботу августа отметили День физкультурника. Этот день посвящён всем, кто выбирает активный образ жизни, занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни.
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