Невидимые миру

Надежда Константиновна Крупская, самая первая советская «первая леди», конечно, даже титула этого не могла иметь, так как в государстве, которым и «кухарка способна управлять», не было места первому, второму или последнему гражданину, но каждый, дружно взявшись за руки, строил бесклассовое социалистическое общество.