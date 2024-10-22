Невидимые миру

Надежда Константиновна Крупская, самая первая советская «первая леди», конечно, даже титула этого не могла иметь, так как в государстве, которым и «кухарка способна управлять», не было места первому, второму или последнему гражданину, но каждый, дружно взявшись за руки, строил бесклассовое социалистическое общество.
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