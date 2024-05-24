Южная Корея ввела санкции против двух российских судов

Республика Корея ввела санкции против семи физических лиц из КНДР и двух российских судов из-за предполагаемого финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна и перевозки военных товаров между Россией и Северной Кореей.
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