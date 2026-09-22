Мария Захарова назвала хаосом организацию концерта Канье Уэста

Мария Захарова в шоу "Пропуск" заявила о хаосе в организации концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
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