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Кто такая Екатерина Штерн — подруга Жанны Фриске, которая долгие годы избегала публичности

Кто такая Екатерина Штерн — подруга Жанны Фриске, которая долгие годы избегала публичности

Пока вокруг имени Жанны Фриске вновь вспоминают старые семейные споры, внимание неожиданно переключилось на человека, который долгие годы почти не появлялся в публичном пространстве.

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