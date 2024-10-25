Российские инвесторы сосредоточатся на заседании ЦБ

В пятницу, 25 октября, все внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЦБ. Почти никто не сомневается в том, что ключевая ставка вновь вырастет, но прогнозы относительно того, насколько жестким окажется Банк России, все же расходятся.
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