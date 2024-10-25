Блог частного и...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Российские инвесторы сосредоточатся на заседании ЦБ

Российские инвесторы сосредоточатся на заседании ЦБ

В пятницу, 25 октября, все внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЦБ. Почти никто не сомневается в том, что ключевая ставка вновь вырастет, но прогнозы относительно того, насколько жестким окажется Банк России, все же расходятся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх