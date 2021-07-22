МУП ЖКХ города Бузулука тонет в долгах

Самая значительная часть долговой нагрузки МУПа — это неплатежи за природный газ. На сегодняшний день Арбитражным судом Оренбургской области уже удовлетворены требования на 44 миллиона рублей, иски о взыскании ещё 68 миллионов — рассматриваются.