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МУП ЖКХ города Бузулука тонет в долгах

МУП ЖКХ города Бузулука тонет в долгах

Самая значительная часть долговой нагрузки МУПа — это неплатежи за природный газ. На сегодняшний день Арбитражным судом Оренбургской области уже удовлетворены требования на 44 миллиона рублей, иски о взыскании ещё 68 миллионов — рассматриваются.

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