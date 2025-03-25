После освобождения по УДО Ефремову на три года запретят управлять автомобилем

Российский актер Михаил Ефремов готовится к освобождению по условно-досрочному освобождению (УДО). Известно, что он будет включен в специализированную базу данных лиц, которым запрещено управление транспортными средствами.
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