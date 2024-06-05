Под мобилизацию на Украине попали граждане с двойным гражданством

Украинцев, получивших вид на жительство в других странах, больше не выпустят за рубеж. Также больше не пересекут границу люди с двойным гражданством, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
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