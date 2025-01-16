Трамп ставит мат в четыре хода. Партию он начнет с Гренландии

© Getty Images / Scott Olson Если будущий президент США действительно пойдет на присоединение крупнейшего на Земле острова, это наглядно покажет остальным странам – границы не являются нерушимыми, и теперь действуют другие правила.
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