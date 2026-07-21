Оказывается, чтобы дышать полной грудью до глубокой старости, нужно подружиться с грядкой. Как обычная петрушка и модный шпинат берегут наш организм от поломок? Уважаемые читатели! Напоминаем, что редакция не даёт индивидуаль­ных рекомендаций.