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Аргументы недели

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Укроп и шпинат – наши телохранители

Укроп и шпинат – наши телохранители

Оказывается, чтобы дышать полной грудью до глубокой старости, нужно подружиться с грядкой. Как обычная петрушка и модный шпинат берегут наш организм от поломок? Уважаемые читатели! Напоминаем, что редакция не даёт индивидуаль­ных рекомендаций.

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